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1 час назад

Володин предложил депутатам провести отпуск в ДНР и ЛНР

Елена Прошина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам во время летнего отпуска съездить в Донецкую и Луганскую народные республики. Как сообщает ТАСС, в это время парламентарии могли бы обсудить вопросы помощи Донбассу и формирования единого правового поля.

«У нас будет время, когда не будет пленарных заседаний. Поэтому можно спокойно, оформив командировку, без пропусков посещений зала Госдумы, где принимаются законы, поехать в ЛНР, ДНР», - заявил Володин.

Напомним, что ранее Володин призвал США возместить миру убытки от пандемии коронавируса. Так он прокомментировал слова американского ученого, главы комиссии по COVID-19 Джеффри Сакса, который заявил, что США, скорее всего, виноваты в распространении пандемии коронавируса.

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Спикер добавил, что глава США Джо Байден «молчит», поскольку боится, что мир узнает правду об истинном виновнике пандемии.

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