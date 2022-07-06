Володин предложил депутатам провести отпуск в ДНР и ЛНР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам во время летнего отпуска съездить в Донецкую и Луганскую народные республики. Как сообщает ТАСС, в это время парламентарии могли бы обсудить вопросы помощи Донбассу и формирования единого правового поля.

«У нас будет время, когда не будет пленарных заседаний. Поэтому можно спокойно, оформив командировку, без пропусков посещений зала Госдумы, где принимаются законы, поехать в ЛНР, ДНР», - заявил Володин.

Напомним, что ранее Володин призвал США возместить миру убытки от пандемии коронавируса. Так он прокомментировал слова американского ученого, главы комиссии по COVID-19 Джеффри Сакса, который заявил, что США, скорее всего, виноваты в распространении пандемии коронавируса.