МИД прокомментировал возможность введения выездных виз для россиян

Замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев прокомментировал возможность введения выездных виз для россиян. Об этом в среду, 6 июля, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, установление дополнительных ограничений со стороны государства, в том числе выездных виз, для соотечественников не планируется. При этом специалист отметил, что гарантированное Конституцией России право соотечественников выезжать за пределы страны может быть ограничено лишь в установленных законом случаях.