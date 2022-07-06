«Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, я назвал бредовыми любые попытки создания трибуналов или судов для так называемого расследования действий России . Эти предложения не только юридически ничтожны. Идея наказать страну, которая обладает крупнейшим ядерным потенциалом, абсурдна сама по себе. И потенциально создает угрозу существованию человечества», - написал он.

При этом он напомнил, что «верховный жрец» таких призывов - США, которые умеют «грубо и примитивно насаждать свою волю, используя деньги, бесхарактерных вассалов, для приличия именуемых "союзниками", и оружие самого высокого качества». Политик отметил, что «псы войны могут сколько угодно заходиться лаем», но Москва не позволит судить себя «шавкам», которые сами остаются неподсудными и «верят в свою безнаказанность и исключительность».