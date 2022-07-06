Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал абсурдной идею наказать страну с крупнейшим ядерным потенциалом. Такие призывы потенциально создают угрозу существованию человечества. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
«Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, я назвал бредовыми любые попытки создания трибуналов или судов для так называемого расследования действий России. Эти предложения не только юридически ничтожны. Идея наказать страну, которая обладает крупнейшим ядерным потенциалом, абсурдна сама по себе. И потенциально создает угрозу существованию человечества», - написал он.
При этом он напомнил, что «верховный жрец» таких призывов - США, которые умеют «грубо и примитивно насаждать свою волю, используя деньги, бесхарактерных вассалов, для приличия именуемых "союзниками", и оружие самого высокого качества». Политик отметил, что «псы войны могут сколько угодно заходиться лаем», но Москва не позволит судить себя «шавкам», которые сами остаются неподсудными и «верят в свою безнаказанность и исключительность».
Медведев также напомнил, что своими безнаказанными войнами США уничтожили 20 млн человек в 37 странах. Он сравнил эти потери с «жертвами гитлеровского режима».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные санкции призваны, чтобы наказывать всех несогласных и подчинять своей воле и интересам, игнорируя потребности остальных.