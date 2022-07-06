В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 58.51EUR 60.16
Войти в почту
1 час назад

В России захотели вернуть введенный в начале Великой Отечественной войны запрет

Lenta.ru

«Коммунисты России» захотели вернуть введенный в начале Великой Отечественной войны в 1941 году запрет за распространение слухов и паникерство. С таким предложением выступил лидер партии Сергей Малинкович, передает РИА Новости.

В России захотели вернуть введенный в начале Великой Отечественной войны запрет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующий указ выходил в СССР 81 год назад, 6 июля 1941 года. Запрету дали название назывался «Об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения». Виновных наказывали по приговору военного трибунала тюремным заключением на срок от двух до пяти лет.

По мнению Малинковича, в запрет от 1941 года не стоит вносить каких-либо изменений.

«Можно там ничего не менять практически — кроме даты и органа, который этот указ или распоряжение примет», — заявил Малинкович.

Он убежден, что россияне сейчас положительно воспримут возвращение такой меры.

В Госдуме предложили лишать гражданства оппозиционеров

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин посоветовал депутатам во время спецоперации меньше выступать перед телекамерами. Он подчеркнул, что в настоящее время перед страной стоят задачи по социальной защите российских военных.

Политика,Сергей Малинкович,Вячеслав Володин,Госдума,
86
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители