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1 час назад

Глава Ростуризма назвала риторику камчатского министра оскорбительной. Видео

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Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова раскритиковала риторику министра природных ресурсов и экологии Камчатки по отношению к туристам, назвав ее неуместной, некорректной, а также оскорбительной и неадекватной. Об этом глава ведомства заявила в своем Telegram-канале, где опубликовано соответствующее видео.

Догузова рассказала, что Камчатка является самым красивым и желанным для посещения российским регионом. По мнению чиновницы, нужно создавать условия для нормального, цивилизованного и комфортного отдыха вместо того, чтобы ограничивать туризм и туристов.

«Считаю его риторику крайне неуместной и некорректной по отношению к людям. Оскорбительной и неадекватной. Неплохо было бы извиниться за такие слова», – подписала публикацию глава Ростуризма.

В социальных сетях накануне появилось высказывание министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексея Кумарькова по поводу системы массового сегмента туризма. В нем он назвал гостей региона «саранчой нищебродствующих пакетников».

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