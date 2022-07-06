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38 минут назад

Володин потребовал от США возместить ущерб от COVID-19

News.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал в своем Telegram-канале заявление председателя комиссии журнала Lancet, профессора Джеффри Сакса, согласно которому COVID-19 был создан в американской биолаборатории. По мнению Володина, речь идет об одной из военных биоразработок США, ведущихся по всему миру.

Володин потребовал от США возместить ущерб от COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Военные биологические разработки США, которые они ведут по всему миру, должны быть остановлены и рассекречены. Всем государствам, пострадавшим от пандемии, США обязаны компенсировать понесённые убытки, — заявил Володин.

Ранее спецгруппа Всемирной организации здравоохранения констатировала, что происхождение коронавирусной инфекции по-прежнему остается неизвестным: по-прежнему нет четких данных о том, какое животное могло заразить болезнью и где произошло заражение. Эксперты рекомендовали продолжать работу над теорией о лабораторном происхождении COVID-19. При этом члены группы из Бразилии, Китая и России не поддержали идею дальнейшего расследования теории об «утечке из лаборатории».

Политика,Джеффри Сакс,Вячеслав Володин,ВОЗ,Госдума,
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