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45 минут назад

Володин обвинил США в пандемии коронавируса

Lenta.ruиещё 11

Коронавирус распространился из биологических лабораторий США, Америка стала виновником пандемии. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Володин обвинил США в начале пандемии коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политик выступил с обвинениями Соединенных Штатов в ответ на высказывание американского ученого и главы комиссии по COVID-19 Джеффри Сакса, который заявил, что коронавирус, вероятнее всего, был создан в американской лаборатории.

«Миллионы заболевших и погибших, мировой экономический кризис, падение уровня жизни людей — последствия COVID-19, за которые Вашингтону необходимо понести ответственность», — считает спикер нижней палаты парламента.

По его словам, в ответ на обвинения США президент Джо Байден молчит. Это объясняется, как утверждает Володин, боязнью американского лидера назвать настоящего виновника пандемии.

Политика,Джеффри Сакс,Джозеф Байден,Вячеслав Володин,Госдума,
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