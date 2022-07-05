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1 час назад

Захарова прокомментировала сообщение о продаже западной военной продукции на Украине

Российская Газета

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова директора Бюро экономической безопасности Украины Вадима Мельника о том, что его ведомство выявляет неоднократные факты продажи поступающей с Запада продукции военного назначения. Также речь шла о продаже полученной гуманитарной помощи из западных стран.

Захарова прокомментировала сообщение о продаже западной военной продукции на Украине
Фото:  Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Захарова напомнила о своих словах на эту тему и о реакции Киева на ее заявления:

"Когда я говорю о том, что поступающее на Украину западное оружие и наемники станут частью черного рынка ЕС, киевский режим заходится в истерике".

В связи с заявлением директора бюро экономической безопасности Украины в своем Telegram-канале она задалась вопросом, какая судьба ждет Мельника, позволившего себе подобные заявления и раскрывшего правду.

Политика,Вадим Мельник,Мария Захарова,МИД России,ЕС,
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