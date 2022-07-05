Захарова прокомментировала сообщение о продаже западной военной продукции на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова директора Бюро экономической безопасности Украины Вадима Мельника о том, что его ведомство выявляет неоднократные факты продажи поступающей с Запада продукции военного назначения. Также речь шла о продаже полученной гуманитарной помощи из западных стран.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Захарова напомнила о своих словах на эту тему и о реакции Киева на ее заявления:

"Когда я говорю о том, что поступающее на Украину западное оружие и наемники станут частью черного рынка ЕС, киевский режим заходится в истерике".