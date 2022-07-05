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8 минут назад

Алиханов рассказал о крайней ответной мере на блокаду Литвой транзита в Калининград

Газета.Ru

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в качестве ответной меры на блокаду Литвой транзита в Калининград рассматривается полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в Россию. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Тот вариант, который я озвучивал одним из последних, это крайний ответ — полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику», — сказал Алиханов.

Губернатор пояснил, что таким образом власти запретят движение грузов в сторону Прибалтики через территорию России. Исключением станет Калининград.

«Вы зачем это делаете?»: глава Калининградской области обратился к европейцам

При этом он подчеркнул, что это самая крайняя и серьезная ответная мера.

Ранее Алиханов заявлял, что в вопросе калининградского транзита Литва может добиваться дополнительных уступок и помощи со стороны Евросоюза или НАТО. По его словам, складывается ощущение, что Вильнюс пытается использовать эту ситуацию в своей внутриевропейской или внутринатовской повестке.

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