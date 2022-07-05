Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в качестве ответной меры на блокаду Литвой транзита в Калининград рассматривается полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в Россию. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Тот вариант, который я озвучивал одним из последних, это крайний ответ — полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику», — сказал Алиханов.

Губернатор пояснил, что таким образом власти запретят движение грузов в сторону Прибалтики через территорию России. Исключением станет Калининград.

При этом он подчеркнул, что это самая крайняя и серьезная ответная мера.