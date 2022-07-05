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20 минут назад

Кремль анонсировал встречу Путина с руководством Госдумы

Lenta.ruиещё 7

Президент России Владимир Путин в ближайшие дни проведет встречу с руководством Госдумы и лидерами фракций. Это анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Кремль анонсировал встречу Путина с руководством Госдумы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пресс-секретарь главы государства заверил, что сейчас идет подготовка к мероприятию. «Да. В ближайшие дни планируется встреча президента с руководством Думы и лидерами фракций», — сказал представитель Кремля.

Депутаты Госдумы в среду, 6 июля, проведут последнее пленарное заседание в весеннюю сессию.

Ранее пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко предположил, что Путин может встретиться с руководством нижней палаты российского парламента в честь окончания сессии.

Известно, что последняя очная встреча депутатов Думы с президентом состоялась в марте 2020 года в Кремле.

Политика,Александр Ющенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,КПРФ,Госдума,
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