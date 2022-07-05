Кремль анонсировал встречу Путина с руководством Госдумы

Президент России Владимир Путин в ближайшие дни проведет встречу с руководством Госдумы и лидерами фракций. Это анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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Пресс-секретарь главы государства заверил, что сейчас идет подготовка к мероприятию. «Да. В ближайшие дни планируется встреча президента с руководством Думы и лидерами фракций», — сказал представитель Кремля.

Депутаты Госдумы в среду, 6 июля, проведут последнее пленарное заседание в весеннюю сессию.

Ранее пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко предположил, что Путин может встретиться с руководством нижней палаты российского парламента в честь окончания сессии.