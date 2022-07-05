Россия отказалась признавать решения сессии ПА ОБСЕ

Российская делегация не будет признавать решения, принятые на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит без участия России, заявил заместитель председателя Госдумы, руководитель делегации Российской Федерации в ПА ОБСЕ Петр Толстой.

«Мы сегодня встречаемся в момент, когда в Бирмингеме завершает свою работу 29-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Как вы знаете, британские власти отказали в возможности участия в работе этой сессии делегации России и Белоруссии, нарушив все правила ОБСЕ. По всей видимости, для Британии такой организации не существует и правил тоже не существует», – передает его слова РИА «Новости».

«Российская делегация, не участвуя в парламентской ассамблее, не признает ее решения, они для нас являются нелегитимными и ничтожными. Соответственно, писать они в своих резолюциях сейчас могут все что угодно», – подчеркнул Толстой.

Он добавил, что на сессии в отсутствие российской делегации обсуждаются вопросы, касающиеся РФ, которые «занимают большую часть дискуссии».

«Среди вынесенных дополнительных пунктов в итоговую декларацию предлагается включить совместный американо-литовско-украинский пункт, который называется «Агрессивная война РФ против Украины и ее народа и обусловленная ею угроза безопасности региона ОБСЕ», – пояснил Толстой.

«На самом деле включение второго пункта предложили поляки – это «Человеческие измерения в контексте текущих угроз безопасности в регионе, обусловленных российской агрессией в отношении Украины», – сказал он.

Предложенные в декларацию пункты, по словам главы российской делегации, являются крайне политизированными, не исключено, что Россия даст должную ответную реакцию.

«Если они войдут в итоговую декларацию, естественно, мы будем соответствующим образом реагировать», – сказал Толстой.

Ежегодная сессия ПА ОБСЕ прходит со 2 по 6 июля в Бирмингеме. В ходе сессии может быть поставлен вопрос об исключении российской делегации из состава ассамблеи.

В июне стало известно, что британские власти отдают приоритет обработке заявлений на визу украинских беженцев, а для всех остальных процесс занимает больше времени. Так в МВД Соединенного Королевства прокомментировали ситуацию с невыдачей виз российской делегации для участия в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ.