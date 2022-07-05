Песков высказался об отказе Си Цзиньпина посетить Россию

«Нет. Это не так. Это полностью не соответствует действительности. Дело в том, что определенные ограничения ковидные в Китае продолжаются, и это абсолютно нормально, и к этому нужно с пониманием относиться. Есть действующее приглашение и у Путина посетить Китай, и у Си Цзиньпина посетить Россию. И по мере того, как все эти ослабления этих ограничений позволят, конечно, все визиты будут осуществлены», - сказал Песков.