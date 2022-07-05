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19 минут назад

Песков объяснил отказ Си Цзиньпина посетить Россию

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что председатель КНР Си Цзиньпин отказался приехать в Россию. Об этом пишет РИА Новости.

Песков высказался об отказе Си Цзиньпина посетить Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, информация о том, что Си Цзиньпин отказался приехать в Россию не соответствуют действительности. Он уточнил, что после ослабления ограничений по COVID-19 в Китае все визиты будут осуществлены.

Си Цзиньпин отказался посетить Россию в ответ на приглашение Путина

«Нет. Это не так. Это полностью не соответствует действительности. Дело в том, что определенные ограничения ковидные в Китае продолжаются, и это абсолютно нормально, и к этому нужно с пониманием относиться. Есть действующее приглашение и у Путина посетить Китай, и у Си Цзиньпина посетить Россию. И по мере того, как все эти ослабления этих ограничений позволят, конечно, все визиты будут осуществлены», - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что лидер КНР отклонил предложение Путина посетить Россию. По словам Си Цзиньпина, причиной стала пандемия коронавируса, из-за которой прилететь в Россию в ближайшее время будет сложно. Президент России приглашал коллегу в соответствии с дипломатической практикой в ответ на приглашение на Олимпийские игры.

Политика,Цзиньпин Си,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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