Песков высказался об отказе Си Цзиньпина посетить Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что председатель КНР Си Цзиньпин отказался приехать в Россию. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, информация о том, что Си Цзиньпин отказался приехать в Россию не соответствуют действительности. Он уточнил, что после ослабления ограничений по COVID-19 в Китае все визиты будут осуществлены.
«Нет. Это не так. Это полностью не соответствует действительности. Дело в том, что определенные ограничения ковидные в Китае продолжаются, и это абсолютно нормально, и к этому нужно с пониманием относиться. Есть действующее приглашение и у Путина посетить Китай, и у Си Цзиньпина посетить Россию. И по мере того, как все эти ослабления этих ограничений позволят, конечно, все визиты будут осуществлены», - сказал Песков.
Ранее сообщалось, что лидер КНР отклонил предложение Путина посетить Россию. По словам Си Цзиньпина, причиной стала пандемия коронавируса, из-за которой прилететь в Россию в ближайшее время будет сложно. Президент России приглашал коллегу в соответствии с дипломатической практикой в ответ на приглашение на Олимпийские игры.