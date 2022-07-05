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1 час назад

«Аригато!»: Медведев отреагировал на слова японского премьера

Елена Прошина

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Телеграм-канале отреагировал на слова японского премьер-министра Фумио Кисиды о потолке цены на российскую нефть словом «аригато».

«Аригато!»: Медведев отреагировал на слова японского премьера
Фото: ТАССТАСС

Ранее Фумио Кисида заявил, что механизм ограничения цен на нефть из России, который обсуждался на саммите G7, должен снизить ее стоимость вдвое. В частности, по мнению премьера, будет установлена максимальная цена российской нефти и создан механизм, не позволяющий покупать ее по более высоким ценам.

«В переводе с японского на русский это означает: 1. Нефти будет на рынке существенно меньше, а цена ее будет гораздо выше. Причем выше прогнозной астрономической цены в $300–400. Сравните с динамикой цен на газ. 2. А вот у Японии не будет ни нефти, ни газа из России. Как и участия в проекте по СПГ «Сахалин-2». Аригато!» - написал Медведев.

Ранее слова Кисиды прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, мнение о возможности снизить цену на нефть из России еще не означает, что такие параметры будут согласованы другими странами. Представитель Кремля предложил дождаться конкретных решений по этому вопросу.

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