В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 55.09EUR 57.18
Войти в почту
1 час назад

Захарова опубликовала фото с буддисткой свастикой из Монголии

Елена Прошина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала фото с буддисткой свастикой в своих соцсетях. Как сообщает радио «Говорит Москва», она изображена на ритуальном предмете, который стоял в зале во время встречи главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

Захарова опубликовала фото с буддисткой свастикой из Монголии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что свастика — распространенный символ в буддизме, который используется как обозначение закона Будды. Она используется в Индии, Китае и Японии в орнаментах храмовых ворот, а также на тканях.

Захарова подчеркнула, что ради переговоров на высоком уровне в государственном дворце в Улан-Баторе установили юрту. У трапа самолета министра встретили девушки в национальных костюмах, предложив ему попробовать традиционное угощение Монголии — аарул, который напоминает сухой творог.

Политика,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители