Захарова опубликовала фото с буддисткой свастикой из Монголии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала фото с буддисткой свастикой в своих соцсетях. Как сообщает радио «Говорит Москва», она изображена на ритуальном предмете, который стоял в зале во время встречи главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что свастика — распространенный символ в буддизме, который используется как обозначение закона Будды. Она используется в Индии, Китае и Японии в орнаментах храмовых ворот, а также на тканях.