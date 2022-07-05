Япония обратилась к Москве из-за указа Путина по «Сахалину-2»

Правительство Японии попросило Россию разъяснить указ президента Владимира Путина о нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Об этом сообщил глава МИД страны Ёсимаса Хаяси, передает РИА Новости.

Фото: Reuters Reuters

Он указал, что «Сахалин-2» играет важную роль в обеспечении стабильных поставок энергоресурсов. По словам министра, смена оператора на российского не означает, что поставки энергоносителей с Сахалина сразу же прекратятся.

«Однако, в настоящее время проводится детальный анализ информации о том, как в рамках этого указа будут соблюдаться права японских компаний, а также какое влияние это окажет на поставки СПГ в Японию», — отметил Хаяси.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда сообщил, что Токио выясняет конкретные сроки исполнения решения президента России о назначении российской компании оператором нефтегазового проекта «Сахалин-2».