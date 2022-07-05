Володин поручил рассмотреть денонсацию договора с Норвегией

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету палаты по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.
Тему поднял депутат Михаил Матвеев (КПРФ) на пленарном заседании. Он отметил, что Россия уступила 175 тыс. кв. км Баренцева моря Норвегии в условиях курса на укрепление международной региональной безопасности, на добрососедство и дружбу. Сегодня же Норвегия препятствует направлять продовольствие и грузы на Шпицберген.
«Давайте мы попросим ЛеонЛеонида Эдуардовича Слуцкого разобраться в этом вопросе и затем проинформировать депутатов», — ответил Володин, слова которого приводит ТАСС.
Норвегия ранее отказалась пропускать российские грузы с углем для россиян, работающих на Шпицбергене. В Осло связали такое решение с действием антироссийских санкций. В МИД России вызывали временную поверенную в делах Норвегии в Москве Сольвейг Россебе, которой было указано на неприемлемость блокировки Норвегией доставки на Шпицберген грузов для государственного треста «Арктикуголь» на архипелаге.