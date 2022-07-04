Партия «Коммунисты России» выступила против предложения «Справедливой России – за правду» переименовать Калининград. Об этом этом сообщил председатель партии Сергей Малинкович, передает РИА «Новости».

«Если Миронову хочется, пусть он свою дачу переименует во Владибалтийск, а Калининград пусть не трогает», — заявил он.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил подумать о новом названии для Калининграда. Он предложил назвать город «Владибалтийском», а Калининградскую область переименовать в Балтийский край. Он пояснил, что такое название сразу дает понять, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже России.

Власти Калининградской области в ответ на это заявили, что в настоящее время дискуссия о переименовании региона неуместна, а областной центр уже носит достойное имя.