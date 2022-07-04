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52 минуты назад

«Коммунисты России» предложили Миронову переименовать свою дачу и не трогать Калининград

Газета.Ru

Партия «Коммунисты России» выступила против предложения «Справедливой России – за правду» переименовать Калининград. Об этом этом сообщил председатель партии Сергей Малинкович, передает РИА «Новости».

«Если Миронову хочется, пусть он свою дачу переименует во Владибалтийск, а Калининград пусть не трогает», — заявил он.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил подумать о новом названии для Калининграда. Он предложил назвать город «Владибалтийском», а Калининградскую область переименовать в Балтийский край. Он пояснил, что такое название сразу дает понять, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже России.

Миронов предложил новое название для Калининграда

Власти Калининградской области в ответ на это заявили, что в настоящее время дискуссия о переименовании региона неуместна, а областной центр уже носит достойное имя.

Кенигсбергская область была переименована в Калининградскую 4 июля 1946 года.

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