В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 55.09EUR 57.18
Войти в почту
14 минут назад

В Херсонской области сформировали правительство

ТАССиещё 2

Правительство сформировано в Херсонской области, в него вошли местные граждане и управленцы из России. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале военно-гражданской администрации региона.

В Херсонской области сформировали правительство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я, глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо, изучив опыт построения структур органов власти в регионах Российской Федерации, решил сформировать правительство Херсонской области и подобрать туда лучшие кадры не только среди жителей Херсонщины, но и среди российских профессионалов и управленцев".

Правительство Херсонской области станет полноценным органом власти, а не временной администрацией, заявил Сальдо.

Председателем назначен ранее занимавший должность первого заместителя председателя правительства Калининградской области - руководителя аппарата правительства Калининградской области Сергей Елисеев. Его замами стали россияне и херсонцы, ранее занимавшейся политикой на Украине и в России.

"Проходит обучение в Высшей школе государственного управления", - говорится в сообщении.

Уточняется, что заместителем председателя правительства Херсонской области по вопросам сельского хозяйства стал Алексей Ковалев, экс-депутат Верховной рады Украины IX созыва (фракция "Слуга народа"). Зампредседателя правительства по внутренней политике назначен Владимир Беспалов, ранее - первый заместитель министра по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области. Министерство образования и науки возглавил Михаил Родиков, ранее занимавший пост замглавы администрации городского округа Кашира Московской области.

Политика,Михаил Родиков,Сергей Елисеев,Владимир Беспалов,Алексей Ковалев,Верховная Рада,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители