В Херсонской области сформировали правительство

Правительство сформировано в Херсонской области, в него вошли местные граждане и управленцы из России. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале военно-гражданской администрации региона.

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"Я, глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо, изучив опыт построения структур органов власти в регионах Российской Федерации, решил сформировать правительство Херсонской области и подобрать туда лучшие кадры не только среди жителей Херсонщины, но и среди российских профессионалов и управленцев".

Правительство Херсонской области станет полноценным органом власти, а не временной администрацией, заявил Сальдо.

Председателем назначен ранее занимавший должность первого заместителя председателя правительства Калининградской области - руководителя аппарата правительства Калининградской области Сергей Елисеев. Его замами стали россияне и херсонцы, ранее занимавшейся политикой на Украине и в России.

"Проходит обучение в Высшей школе государственного управления", - говорится в сообщении.