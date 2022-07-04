В Херсонской области сформировали правительство

Правительство сформировано в Херсонской области, в него вошли местные граждане и управленцы из России. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале военно-гражданской администрации региона.
"Я, глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо, изучив опыт построения структур органов власти в регионах Российской Федерации, решил сформировать правительство Херсонской области и подобрать туда лучшие кадры не только среди жителей Херсонщины, но и среди российских профессионалов и управленцев".
Правительство Херсонской области станет полноценным органом власти, а не временной администрацией, заявил Сальдо.
Председателем назначен ранее занимавший должность первого заместителя председателя правительства Калининградской области - руководителя аппарата правительства Калининградской области Сергей Елисеев. Его замами стали россияне и херсонцы, ранее занимавшейся политикой на Украине и в России.
"Проходит обучение в Высшей школе государственного управления", - говорится в сообщении.
Уточняется, что заместителем председателя правительства Херсонской области по вопросам сельского хозяйства стал Алексей Ковалев, экс-депутат Верховной рады Украины IX созыва (фракция "Слуга народа"). Зампредседателя правительства по внутренней политике назначен Владимир Беспалов, ранее - первый заместитель министра по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области. Министерство образования и науки возглавил Михаил Родиков, ранее занимавший пост замглавы администрации городского округа Кашира Московской области.