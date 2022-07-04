Мишустин: Россию невозможно изолировать

Выступая на пленарном заседании международной выставки «Иннопром-2022», председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что Россию невозможно изолировать. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Мишустина, Россия неразрывно связана с миром, и у нее в нем много друзей, поэтому ее невозможно изолировать.
«У нас много друзей в мире. Мы ценим и уважаем каждого. И то, что сейчас вместе собрались на этой площадке, лишний раз подтверждает: Россию невозможно изолировать. Мы неразрывно связаны со всем миром», - сказал он.
Ранее французская газета Le Monde написала, что попытки изолировать Россию привели к обратному эффекту - одиночеству стран Запада на международной арене. По мнению автора, это наглядно показала недавняя закрытая видеоконференция президента Украины Владимира Зеленского с участниками Африканского союза. Выступление продемонстрировало отстраненность представителей африканских лидеров к проблемам Киева. В статье также отмечается, что не все страны оказались готовы открыто выступить против действий российских властей.