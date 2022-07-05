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4 часа назад

Кадыров посоветовал Зеленскому бежать после слов о Лисичанске

Lenta.ruиещё 5

Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал бежать президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Такое заявление глава республики сделал после слов украинского президента о том, что скоро Лисичанск вернется под контроль Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Зеленский говорит, что заберет Лисичанск, а его бандерщина говорит обратное. Мой вам совет — бегите! Это у вас хорошо получается», — написал политик.

3 июля Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль всей территории ЛНР, в том числе Лисичанска и близлежащих городов и сел.

Позднее эту информацию подтвердил Зеленский, отметив, что отвод подразделений ВСУ означает только одно — что они вернутся.

Политика,Видео,Санкции,Владимир Зеленский,Сергей Шойгу,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
36
4 часа назад

Кадыров посоветовал Зеленскому бежать после слов о Лисичанске

Lenta.ruиещё 5

Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал бежать президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Такое заявление глава республики сделал после слов украинского президента о том, что скоро Лисичанск вернется под контроль Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Зеленский говорит, что заберет Лисичанск, а его бандерщина говорит обратное. Мой вам совет — бегите! Это у вас хорошо получается», — написал политик.

3 июля Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль всей территории ЛНР, в том числе Лисичанска и близлежащих городов и сел.

Позднее эту информацию подтвердил Зеленский, отметив, что отвод подразделений ВСУ означает только одно — что они вернутся.

Политика,Видео,Санкции,Владимир Зеленский,Сергей Шойгу,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
36
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