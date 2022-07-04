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1 час назад

Володин: Базы НАТО не повысят безопасность Финляндии и Швеции

Парламентская газетаиещё 6

Появление баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предложение мэра Лаппеэнранты (Финляндия) разместить базу НАТО в городе.

Володин заявил о последствиях размещение базы НАТО в Финляндии
Фото: ТАССТАСС

Володин напомнил, что в случае начала боевых действий удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре противника.

«Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура», — отметил спикер.

Финляндия и Швеция официально объявили о решении подать заявку на вступление в НАТО 15 мая. На следующий день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не согласится на вступление стран в Альянс из-за отказа экстрадировать членов организаций, признанных турецкими властями террористами.

НАТО раскололось на три лагеря из-за России

Однако позже по итогам прошедшей в Мадриде встречи с участием президента Турции, президента Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генсека НАТО Йенса Столтенберга был подписан трехсторонний меморандум, в котором говорится, что Анкара подтверждает свою приверженность политике открытых дверей НАТО и соглашается поддержать на мадридском саммите приглашение Финляндии и Швеции в Альянс.

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