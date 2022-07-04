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48 минут назад

В РФ могут пересмотреть параметры экономических статей УК

Елена Прошина

В России могут пересмотреть параметры определения крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям УК. Об этом пишет портал «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект.

В РФ могут пересмотреть параметры экономических статей УК
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сенатор Иван Абрамов (ЛДПР) сообщил, что проект федерального закона о пересмотре определения крупного и особо крупного размера суммы налогов, сборов, страховых взносов внесут в ближайшее время. Инициатива предполагает увеличение размера суммы налогов, сборов и страховых взносов, считающихся крупными и особо крупными и применяемыми при определении тяжести ущерба от преступления.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что эти параметры не менялись с 2003 года, хотя инфляция продолжала расти. Поэтому в нынешних реалиях тяжесть наказания зачастую несоразмерна преступлениям, говорится в документе.

Издание напоминает, что президент России Владимир Путин просил пересмотреть определения крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям УК еще в 2016 году. Кроме того, он призвал декриминализировать некоторые составы экономических преступлений. Предлагается пересмотреть основания для продления сроков предварительного следствия и для заключения предпринимателей под стражу.

Политика,Иван Абрамов,Владимир Путин,ЛДПР,
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