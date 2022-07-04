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1 час назад

Джабаров пригрозил санкциями фирме, чей спутник снимал Белгород

Ura.Ru

Россия может ввести санкции против американской компании Maxar, если появятся достоверные сведения о том, что ее спутник был замечен во время съемок Белгорода перед ударом со стороны украинских войск. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Джабаров пригрозил санкциями фирме, чей спутник снимал Белгород
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«При наличии доказательств Россия имеет полное право рассмотреть возможность ввести эту компанию [Maxar] под наши [российские] санкции», — сказал российский сенатор, его слова передает РИА «Новости». Он отметил, что для этого необходима доказательственная база.

Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Луганская народная республика полностью освобождена от украинских националистов. В ведомстве сообщили, что Украина обстреляла Белгород и Курск ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами.

Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.

Политика,Владимир Джабаров,Сергей Шойгу,Совет Федерации,
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