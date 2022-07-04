Джабаров пригрозил санкциями фирме, чей спутник снимал Белгород

Россия может ввести санкции против американской компании Maxar, если появятся достоверные сведения о том, что ее спутник был замечен во время съемок Белгорода перед ударом со стороны украинских войск. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.