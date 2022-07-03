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31 минуту назад

Захарова предложила Шольцу самому заплатить за «теплую жизнь» немцев

Газета.Ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в Telegram заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца, который назвал «социальной взрывчаткой» повышение цен на отопление в Германии.

Захарова обратилась к Шольцу
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Она отметила, что рост цен на энергоносители в Германии является делом рук немецкого правительства, и предложила Шольцу заплатить за «теплую жизнь для своих сограждан».

«Теперь о сумме. Она сопоставима с тем, что официальный Берлин переводит Украине, если сложить прямую и непрямую составляющие, оплачивая в том числе убийства славян», — написала представитель МИДа.

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По ее подсчетам, если теперь в Германии каждое домохозяйство платит за отопление на €200 больше, то дотации от государства должны составить более €8 млрд.

Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер выразил мнение, что немцы будут шокированы предстоящим повышением цен на газ. По его словам, многие потребители в стране не могут выдержать даже минимального повышения стоимости энергоносителей. Он призвал власти принять меры для облегчения ситуации для граждан.

Политика,Олаф Шольц,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,
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