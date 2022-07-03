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20 минут назад

Слуцкий заявил о «большой ошибке» Зеленского

Ura.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский совершил большую ошибку, потому что за обстрел Белгорода и Курска придется платить. Об этом заявил председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Слуцкий заявил о «большой ошибке» Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это большая ошибка. За все преступления рано или поздно придется платить. Обстрелы Белгорода и Курска со стороны Украины не останутся без ответа, за преступления придется платить по суровой шкале наказания», — написал Слуцкий в своем telegram-канале.

По его словам, обстрел российских регионов подтверждает, что спецоперация на Украине была необходима для обеспечения безопасности территории РФ. Слуцкий считает, что ответственность за произошедшее лежит не только на властях Украины, но и на Западе.

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В Минобороны РФ ранее сообщили, что Украина обстреляла Белгород и Курск ракетами «Точка-У». Российские военные с помощью средств ПВО уничтожили ракеты в воздухе. В Белгороде прогремели взрывы, из-за чего загорелся частный дом, передает «Газета Кемерово». Повреждены десятки домов, пять домов полностью разрушены, сообщает «Царьград». По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, при обстрелах погибли четыре человека, еще четыре получили ранения. ВСУ неоднократно обстреливали поселки в Белгородской и Курской областях в связи со спецоперацией РФ на Украине. Целью спецоперации является освобождение Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин.

Политика,Вячеслав Гладков,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Минобороны России,Комитет госдумы по международным делам,ЛДПР,
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