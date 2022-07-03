Слуцкий заявил о «большой ошибке» Зеленского

«Это большая ошибка. За все преступления рано или поздно придется платить. Обстрелы Белгорода и Курска со стороны Украины не останутся без ответа, за преступления придется платить по суровой шкале наказания», — написал Слуцкий в своем telegram-канале.

По его словам, обстрел российских регионов подтверждает, что спецоперация на Украине была необходима для обеспечения безопасности территории РФ. Слуцкий считает, что ответственность за произошедшее лежит не только на властях Украины, но и на Западе.