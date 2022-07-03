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48 минут назад

Sina: Путину хватило двух шагов, чтобы утихомирить «шумных соседей» России

Слово и Дело

Неожиданные действия со стороны президента России ВладимираПутина обескуражили двух «шумных соседей». Об этом написало издание Sina.

«После резких шагов Путина два шумных соседа России умолкли»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Китайские аналитики напомнили, что Литва ввела запрет натранзит санкционных товаров в Калининград. Кроме того, Япония присоединилась к антироссийской политике и расширила санкции, пишет «ПолитРоссия».

Эксперты отметили, что Путину хватило двух шагов, чтобы утихомирить соседей России. Глава государства заявил о развертывании в войсках ракет «Сармат», которые успешно прошли испытания. Затем президент подписал закон №416,предусматривающий национализацию проекта «Сахалин-2».

«После резких шагов Путина два шумных соседа России умолкли»,– сказано в статье.

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что Литва считаетпоражением позицию Евросоюза по транзиту грузов в Калининград.

Политика,Владимир Путин,ЕС,
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