Лавров рассказал о попытках британского флота войти в Черное море

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», что Лондон всеми силами пытается провести британский флот в Черное море. По его мнению, это делается с целью руководства «всеми процессами освобождения зерна» из заминированных портов. Об этом пишет агентство «Прайм».

Сергей Лавров подчеркнул, что западные страны стараются использовать продовольственный кризис с целью улучшить имидж Украины и «навесить всех собак» на Россию.

Дипломат отметил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс «пытаются создать условия» для того, чтобы добиться разрешения на проход военных судов британского флота на Черное море.

Лавров полагает, что это делается с целью перехватить лидерство в вопросе вывоза зерна из портов, «которые заминированы украинцами и которые украинцы же обязаны разминировать».