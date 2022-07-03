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56 минут назад

Песков: Украине предстоит согласиться на условия России

Свободная прессаиещё 6

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что рано или поздно здравый смысл на Западе возобладает и переговоры по Украине возобновятся.

Песков: Украине предстоит согласиться на условия России
Фото: ТАССТАСС

«Сейчас востребованность в инициативах по умиротворению ситуации снизилась. Но мы не сомневаемся, что рано или поздно все-таки здравый смысл возобладает», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».

По его мнению, перед этим украинской стороне придется понять все условия Москвы, которые они и так «прекрасно знают».

«Согласиться на них. Сесть за стол. И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован», — отметил Песков.

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Ранее сообщалось, что Лисичанск — последний крупный город на территории ЛНР, который находился под контролем киевского режима, — взят войсками союзников.

Политика,Дмитрий Песков,
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