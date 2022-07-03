МИД Британии не согласился с мнением Джонсона о Путине

МИД Британии не согласился с мнением премьер-министра Бориса Джонсона о том, что женщина-президент в России не начала бы начала спецоперацию на Украине. Несогласие с такой позицией глава ведомства Лиз Трасс выразила в интервью газете Journal du Dimanche, передает РИА Новости.

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По ее словам, «женщины обладают такой же способностью творить зло». По этой причине она не согласна с точкой зрения британского премьер-министра.

В конце июня Борис Джонсон заявил, что, если бы в России был президент женского пола, он не начал бы спецоперацию на Украине. Он также представил российского президента в образе женщины.

Российскому лидеру Владимиру Путину показалась фраза британского коллеги «не очень корректной». Он также напомнил про события из новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале военных действий против Аргентины за Фолклендские острова.

«И вот женщина приняла решение о начале военных действий, где эти острова и где Британия. И продиктовано это не чем иным, как имперскими амбициями», — сказал президент России.