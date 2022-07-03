Пушков: Запад занимается самообманом

Западные страны по-прежнему закупают у России энергоресурсы, несмотря на введенные санкции, рассказал сенатор Алексей Пушков.
В своем Telegram-канале он прокомментировал данные о закупках Францией у России сжиженного природного газа (СПГ). По информации немецкой газеты Die Welt, Париж стал "крупнейшим в мире покупателем российского СПГ".
"Все новые страны ЕС заявляют, что им не нужны нефть и газ из России. И сразу выясняется, что они закупают наш газ: либо, как Польша у Германии по реверсу, либо, как Финляндия и Франция, в виде СПГ", - указал сенатор.
А некоторые государства, "как в энергетическом плутовском водевиле", закупают российские энергоресурсы у Индии. Таким образом государства пытаются обойти собственные санкции.
"Непонятно лишь, кого они хотят обмануть. Все это - секрет Полишинеля", - заключил Пушков.
Ранее «СП» писала о том, что жители Восточной Германии активно поддерживают Россию, настроения в бывшей ГДР явно пророссийские.