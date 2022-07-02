Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова поделилась видеозаписью в своем Telegram-канале, на которой она в течение трех минут есть клубнику под песню «Калинка».
Захарова назвала видео «свой урожай». На момент публикации видео набрало более 1500 комментариев.
Ранее Мария Захарова ответила главе МИД Латвии Эдгару Ринкевичу на слова о происхождении борща.
«Эдгар, вы же не по красавицам. Найдите себе красавца, и пусть он терпит. А я не ваша. Или это очередной каминг-аут?» — написала представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.
Также ранее Захарова призвала признать свинину национальным продуктом Украины после включения борща в список наследия ЮНЕСКО. Дипломат попыталась на кулинарном примере объяснить, что, по ее словам, представляет из себя «современный киевский национализм». Так, она указала, что плов и хумус признаны национальными блюдами нескольких народов.