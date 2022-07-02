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1 час назад

Захарова выложила видео, на котором она три минуты ест клубнику под песню "Калинка"

Газета.Ruиещё 4

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова поделилась видеозаписью в своем Telegram-канале, на которой она в течение трех минут есть клубнику под песню «Калинка».

Захарова назвала видео «свой урожай». На момент публикации видео набрало более 1500 комментариев.

"Я не ваша": Захарова ответила на слова главы МИД Латвии

Ранее Мария Захарова ответила главе МИД Латвии Эдгару Ринкевичу на слова о происхождении борща.

«Эдгар, вы же не по красавицам. Найдите себе красавца, и пусть он терпит. А я не ваша. Или это очередной каминг-аут?» — написала представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.

Также ранее Захарова призвала признать свинину национальным продуктом Украины после включения борща в список наследия ЮНЕСКО. Дипломат попыталась на кулинарном примере объяснить, что, по ее словам, представляет из себя «современный киевский национализм». Так, она указала, что плов и хумус признаны национальными блюдами нескольких народов.

Политика,Видео,Мария Захарова,МИД России,ЮНЕСКО,
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