Руководитель Министерства иностранных дел (МИД) Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал слова официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая ранее удивилась включению приготовления украинского борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В своем аккаунте в Twitter политик ответил ей цитатой, с которой ранее президент Владимир Путин обратился к Киеву.

Ринкевичс опубликовал в соцсети ссылку на статью, в которой говорится, что Захарова раскритиковала решение ЮНЕСКО.

«Нравится — не нравится, терпи, моя красавица», — написал он.

О том, что ЮНЕСКО добавила культуру приготовления украинского борща в список нематериального культурного наследия, стало известно 1 июля. Также отмечалось, что борщ был признан украинским блюдом. Захарова, комментируя эту новость, написала, что «украинизации подвержено все». Кроме того, она заявила, что в XVI веке данцигский купец Мартин Груневег в своих путевых заметках назвал борщ блюдом русских жителей Киева.