Названы неочевидные причины вывода ВС РФ с острова Змеиный

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в интервью изданию «Лента.ру», что остров Змеиный в настоящее время не играет важной стратегической роли, поэтому в Минобороны РФ приняли решение вывести с него войска.

Алексей Чепа подчеркнул, что ранее была необходимость контролировать прибытие в Одессу «определенных судов» и их выход в «обратную сторону». Но, после того, как акватория была заминирована, потребность в этом отпала. Вместе с ней потерял свое стратегическое значение и остров Змеиный, с которого и осуществлялось наблюдение за проходом кораблей, полагает политик.

В качестве неочевидной причины отвода войск депутат назвал спекуляции западных СМИ на тему продовольственного кризиса в мире. Он отметил, что журналисты обвиняют Россию в том, что она якобы целенаправленно добивается осложнения ситуации. Поэтому, чтобы снять этот вопрос, и «было принято такое решение».

Кроме того, напомнил Чепа, ВСУ постоянно наносили удары по острову. Гарнизон Змеиного ежедневно подвергался «определенному риску». В результате, обдумав все это, российские военные сделали своего рода жест доброй воли и отвели солдат с проблемного острова, уточняет Чепа.