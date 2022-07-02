В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
35 минут назад

Названы неочевидные причины вывода ВС РФ с острова Змеиный

Илья Родин

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в интервью изданию «Лента.ру», что остров Змеиный в настоящее время не играет важной стратегической роли, поэтому в Минобороны РФ приняли решение вывести с него войска.

Алексей Чепа подчеркнул, что ранее была необходимость контролировать прибытие в Одессу «определенных судов» и их выход в «обратную сторону». Но, после того, как акватория была заминирована, потребность в этом отпала. Вместе с ней потерял свое стратегическое значение и остров Змеиный, с которого и осуществлялось наблюдение за проходом кораблей, полагает политик.

В качестве неочевидной причины отвода войск депутат назвал спекуляции западных СМИ на тему продовольственного кризиса в мире. Он отметил, что журналисты обвиняют Россию в том, что она якобы целенаправленно добивается осложнения ситуации. Поэтому, чтобы снять этот вопрос, и «было принято такое решение».

В Крыму рассказали, кто контролирует остров Змеиный

Кроме того, напомнил Чепа, ВСУ постоянно наносили удары по острову. Гарнизон Змеиного ежедневно подвергался «определенному риску». В результате, обдумав все это, российские военные сделали своего рода жест доброй воли и отвели солдат с проблемного острова, уточняет Чепа.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил ранее, что Москва никаким образом не препятствует вывозу сельхозпродукции с территории Украины. Для того, чтобы облегчить создание гуманитарного коридора, российские военные выведены с острова Змеиный.

Политика,Армия,Видео,Игорь Конашенков,Алексей Чепа,Верховный суд,Минобороны России,Комитет госдумы по международным делам,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители