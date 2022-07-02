«Когда мы вывели с острова украинский гарнизон, вернее, он сдался, мы обеспечивали с помощью находящейся там технической аппаратуры возможность прибытия в Одессу определенных судов и осуществляли контроль над выходом судов в обратную сторону. Но учитывая, что сегодня таких проблем нет, — потому что акватория моря со стороны Одессы заминирована и суда не могут перемещаться, — такая задача по охране, скорее всего, не стоит», — сказал Чепа.