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1 час назад

В Госдуме назвали неочевидную причину вывода российской армии с острова Змеиный

Lenta.ru

В стратегическом плане остров Змеиный не играет никакой роли, поэтому Министерство обороны приняло решение вывести российскую армию с острова, заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал неочевидную причину вывода войск с острова.

«Задача не стоит»

Остров Змеиный в Черном море остается под контролем флота, а также Воздушно-космических сил России, рассказал депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк. По его словам, российские военные заняли остров, отбили несколько атак, а также сбили значительное количество авиации и дронов.

«Когда мы вывели с острова украинский гарнизон, вернее, он сдался, мы обеспечивали с помощью находящейся там технической аппаратуры возможность прибытия в Одессу определенных судов и осуществляли контроль над выходом судов в обратную сторону. Но учитывая, что сегодня таких проблем нет, — потому что акватория моря со стороны Одессы заминирована и суда не могут перемещаться, — такая задача по охране, скорее всего, не стоит», — сказал Чепа.

Неочевидная причина

Депутат рассказал, что могло стать неочевидной причиной вывода российской армии. По его мнению, на это повлияли безосновательные обвинения в создании мирового кризиса в сторону России.

«Те небольшие поставки в мировом масштабе, которые могут осуществляться на территории Одессы морским путем, даже на мизерную часть не решают тех проблем, которые сегодня в первую очередь создали последствия санкционной войны и последствия пандемии. Мы понимаем, что обвинения России — это абсурд, тем не менее, чтобы лишить возможности наших оппонентов спекулировать на эту тему, было принято такое решение», — заявил он.

При этом Чепа напомнил, что остров Змеиный уже несколько раз пытались атаковать со стороны Украины.

В Крыму рассказали, кто контролирует остров Змеиный

«Хотя это не имело стратегического значения, а имело больше психологический и политический шаг. Поэтому, оставаясь там небольшим гарнизоном, мы подвергали определенному риску наших военнослужащих», — добавил депутат.

30 июня стало известно, что Вооруженные силы Украины собрались вернуться на остров Змеиный. Они планируют установить физический контроль над всем островом, в настоящее время украинские войска контролируют территорию «с помощью оружия», рассказал заместитель начальника Генерального штаба страны Алексей Громов.

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