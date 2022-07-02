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34 минуты назад

Клишас: если дипломаты Болгарии начнут паковать вещи, ей будет проще думать о позиции РФ

Газета.Ruиещё 4

Председатель комитета Совета Федерации Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Клишас заявил, что Болгарии будет гораздо проще думать о позиции России по вопросу о высылке дипломатов, если болгарские представители в Москве начнут паковать вещи. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Россия что-то слишком долго возится с болгарами»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению сенатора, Россия «что-то слишком долго возится с болгарами». По его словам, правительству республики в случае, если оно еще что-то решает, было бы проще думать над российским ультиматумом об отмене высылки дипломатов РФ, если бы болгарские послы в Москве уже паковали свои вещи.

Ранее исполняющая обязанности вице-премьера Болгарии и лидер Болгарской социалистической партии Корнелия Нинова обратилась к парламенту с требованием пересмотреть решение о выдворении сотрудников российского посольства в России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос закрытия российского посольства в Болгарии будет рассматриваться Министерством иностранных дел России.

Песков прокомментировал возможность закрытия посольства в Болгарии

Вечером 28 июня болгарский премьер-министр Кирилл Петков объявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже».

Политика,Корнелия Нинова,Дмитрий Песков,МИД России,Совет Федерации,
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