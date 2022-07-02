Председатель комитета Совета Федерации Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Клишас заявил, что Болгарии будет гораздо проще думать о позиции России по вопросу о высылке дипломатов, если болгарские представители в Москве начнут паковать вещи. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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По мнению сенатора, Россия «что-то слишком долго возится с болгарами». По его словам, правительству республики в случае, если оно еще что-то решает, было бы проще думать над российским ультиматумом об отмене высылки дипломатов РФ, если бы болгарские послы в Москве уже паковали свои вещи.

Ранее исполняющая обязанности вице-премьера Болгарии и лидер Болгарской социалистической партии Корнелия Нинова обратилась к парламенту с требованием пересмотреть решение о выдворении сотрудников российского посольства в России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос закрытия российского посольства в Болгарии будет рассматриваться Министерством иностранных дел России.