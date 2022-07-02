Зюганов решил вступить в спор с Путиным из-за спецоперации РФ

В докладе лидера фракции Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) Геннадия Зюганова, который он изложит на предстоящем 2 июля IV Пленуме ЦК КПРФ ожидается также заочная полемика с российским лидером Владимиром Путиным по поводу идеологической основы спецоперации на Украине. Об этом сообщает МК со ссылкой на источник в партии.

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Зюганов порой вносит коррективы в ходе представления своего доклада, но главные его позиции уже известны, сообщает источник. По его мнению, наибольший интерес представляет та часть, где главный коммунист рассуждает об идеологическом обосновании российской спецоперации на Украине, рассказал источник в партии, передает его слова МК.

Откровенная заочная полемика с тезисами президента России Владимира Путина, — это проявление «большого советского стиля», присущая Зюганову. Но никак не конфронтация, подчеркнул источник в КПРФ.