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1 час назад

Зюганов решил вступить в спор с Путиным из-за спецоперации РФ

Ura.Ru

В докладе лидера фракции Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) Геннадия Зюганова, который он изложит на предстоящем 2 июля IV Пленуме ЦК КПРФ ожидается также заочная полемика с российским лидером Владимиром Путиным по поводу идеологической основы спецоперации на Украине. Об этом сообщает МК со ссылкой на источник в партии.

Зюганов решил вступить в спор с Путиным из-за спецоперации РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Зюганов порой вносит коррективы в ходе представления своего доклада, но главные его позиции уже известны, сообщает источник. По его мнению, наибольший интерес представляет та часть, где главный коммунист рассуждает об идеологическом обосновании российской спецоперации на Украине, рассказал источник в партии, передает его слова МК.

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Откровенная заочная полемика с тезисами президента России Владимира Путина, — это проявление «большого советского стиля», присущая Зюганову. Но никак не конфронтация, подчеркнул источник в КПРФ.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции.

Политика,Геннадий Зюганов,Владимир Путин,КПРФ,
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