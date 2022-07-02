Полянский назвал единственный способ исключить РФ из СБ ООН

"И Зеленский, и постпред Украины периодически сотрясают воздух, выдавая мысль о том, что мы [Россия] сидим в этом кресле (Совбеза ООН - прим. ТАСС), не имея на него права, и якобы что мы даже незаконно в нем сидим после распада Советского Союза, что абсолютно полный бред, и мы это все объясняли, и даже ооновцы делали соответствующие разъяснения", - напомнил Полянский. Сейчас, по его словам, аргументация Киева заключается в том, что Россия "просто недостойна находиться в ООН в целом".