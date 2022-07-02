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13 часов назад

Полянский считает, что исключить Россию из Совбеза возможно только при роспуске ООН

ТАССиещё 1

Исключение России из Совета Безопасности ООН возможно только при том условии, что организация будет распущена и создана заново. Об этом в пятницу заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя призывы президента Украины Владимира Зеленского исключить РФ из СБ и Генассамблеи ООН.

Полянский назвал единственный способ исключить РФ из СБ ООН
Фото: ReutersReuters

"Это все-таки попытка некую псевдоправовую базу задействовать. Но это никакой критики не выдерживает, и, естественно, все нормальные люди понимают, что такой сценарий возможен только если распустить ООН и заново сделать", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Вторая задача Киева, по словам первого заместителя постпреда, заключается в попытке "раскачать" членов Совбеза ООН, которые уже начинают уставать от украинской темы. "Показать им, что "вы ничего не делаете, прошло уже четыре месяца, Россия по-прежнему атакует, она по-прежнему в Совбезе, участвует вот в этих заседаниях", то есть попытка сыграть на эмоциях. И заодно рассказать своим согражданам, что что-то делается", - объяснял Полянский.

"И Зеленский, и постпред Украины периодически сотрясают воздух, выдавая мысль о том, что мы [Россия] сидим в этом кресле (Совбеза ООН - прим. ТАСС), не имея на него права, и якобы что мы даже незаконно в нем сидим после распада Советского Союза, что абсолютно полный бред, и мы это все объясняли, и даже ооновцы делали соответствующие разъяснения", - напомнил Полянский. Сейчас, по его словам, аргументация Киева заключается в том, что Россия "просто недостойна находиться в ООН в целом".

Зеленский, выступая по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН во вторник, призвал исключить Россию из Совбеза и состава Генеральной Ассамблеи. Как говорится в Уставе ООН, член организации, "систематически нарушающий принципы, содержащиеся в настоящем Уставе, может быть исключен из организации Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности".

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