Российский сенатор разочаровался в Германии из-за Украины

«Лицо украинской "дипломатии" во всей его красе. Не только Израиль, но и другие страны в шоке. И тем не менее западный мир, и прежде всего Германия, проглатывает всю эту агрессивную ересь, вплоть до прямых оскорблений в адрес руководителей страны», — подчеркнул Пушков.