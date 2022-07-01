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19 минут назад

Зам Лаврова указал ЕС на ловушку, которую они создали сами себе

Ura.Ru

Россия объяснила Евросоюзу, что решения по Калининграду, предложенные Литвой, навредят не только Литве, но и всему ЕС. Об этом заявил замминистра МИД России Александр Грушко во время выступления на дискуссионном клубе «Валдай», трансляция обсуждения ведется на сайте клуба.

Зам Лаврова указал ЕС на ловушку, которую они создали сами себе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Все-таки у нас есть определенный диалог с Европейским Союзом. И мы довели наши озабоченности. Мы, я думаю, сумели объяснить им, что те решения, на которых настаивала Литва, обернутся серьезными издержками не только для Литвы, но и для ЕС. Этот сигнал, судя по тем публичным заявлениям, которые делают представители Еврокомиссии, дошел до адресата и там озаботились проблемой», — рассказал Грушко.

Россия разрабатывает ответные меры, добавил он.

МИД предрек превращение самого спокойного региона Европы в арену конфронтации

Ранее Литва объявила о прекращении железнодорожного транзита российских санкционных товаров в Калининград через свою территорию. Литва заявила, что договорилась с Еврокомиссией об основных принципах транзита российских грузов в Калининград. Bloomberg сообщил, что седьмой пакет европейских санкций против России включит в себя правила транзита товаров в Калининград.

Политика,Александр Грушко,МИД России,Валдайский клуб,Еврокомиссия,ЕС,
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