В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
1 час назад

В МИД России заявили о начатой НАТО гонке вооружений

Lenta.ru

НАТО начинает гонку вооружений против России, поставляя Украине новейшее оружие и концентрируя внимание вокруг конфликта на ее территории. С таким мнением выступил замглавы МИД России Александр Грушко, цитату приводит корреспондент «Ленты.ру».

В МИД России заявили о начатой НАТО гонке вооружений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«НАТО начинает гонку вооружений, и мы из истории знаем, что эта гонка вооружений — такое агрессивное военное строительство — будет требовать обязательную демонизацию противника», — подчеркнул дипломат, обвинив страны альянса в желании втянуть в конфликт с Россией всю Европу.

Грушко заключил, что пока сложно предсказать, удастся ли переломить эту спираль какими-либо политическими усилиями.

В своем выступлении министр также объявил, что российские власти задумались о принятии ответных мер по обеспечению безопасности после итогов саммита НАТО, который прошел в Мадриде 28-30 июня. Он считает, что главный вывод саммита в Мадриде заключается в том, что альянс завершил эволюционный кульбит с момента основания в 1949 году назад к обеспечению безопасности методами времен холодной войны.

Политика,Александр Грушко,МИД России,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители