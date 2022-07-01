"Просто сил меньше становится у него"

Накануне Гринберг навестил политика в Центральной клинической больнице (ЦКБ). Он указал, что у 91-летнего Горбачева сахарный диабет, проблемы с почками, ему делают диализы. По словам представителя РАН, политик чувствует себя "более-менее".

Также экономист рассказал, что бывший президент СССР живет в больнице уже около трех лет. Его навещают родные и близкие.

"У него хорошие условия там, квартира практически. За ним смотрят хорошо, и он очень привык к этому", - отметил Гринберг.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что у бывшего президента СССР проблемы с почками. По данным Mash, его состояние периодически ухудшается. Точный диагноз экс-президента не афишируется, однако он около года находится под наблюдением врачей. Михаил Горбачев был первым и последним президентом СССР в период с 15 марта 1990 года до 25 декабря 1991 года. Кроме того, он был последним генеральным секретарем ЦК КПСС и председателем президиума Верховного Совета СССР.