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21 минуту назад

Захарова рассказала о разнице между российским и украинским борщами

News.ru

Российский борщ, в отличие от украинского, надо есть, а не охранять, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Таким образом она прокомментировала внесение украинского блюда в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Захарова рассказала о разнице между российским и украинским борщами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Украинский борщ признан нематериальной ценностью, которую нужно незамедлительно охранять? Жаль, раньше его просто ели. Наш борщ в защите не нуждается, а подлежит немедленному и полному уничтожению в тарелке, — написала дипломат.

Захарова добавила, что попытка присвоить блюдо наглядно показывает миру, что такое «современный киевский национализм». Она также задалась вопросом, следует ли ожидать признания свинины «украинским национальным продуктом».

ЮНЕСКО признало борщ блюдом украинской кухни

Кроме того, Захарова привела пример из истории, когда впервые упоминался борщ: в путевых записках данцигского купца М. Груневега за 1584–1585 годы. Она сделала вывод, что борщ является блюдом «русских жителей Киева».

Ранее постпред РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов заявил, что делегация Украины в организации обвинила Москву в том, что она «представляет опасность для украинского борща», и начала писать слово «Россия» со строчной буквы.

Политика,Мария Захарова,Александр Кузнецов,МИД России,ЮНЕСКО,
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