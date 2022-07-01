Захарова рассказала о разнице между российским и украинским борщами

Российский борщ, в отличие от украинского, надо есть, а не охранять, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Таким образом она прокомментировала внесение украинского блюда в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Украинский борщ признан нематериальной ценностью, которую нужно незамедлительно охранять? Жаль, раньше его просто ели. Наш борщ в защите не нуждается, а подлежит немедленному и полному уничтожению в тарелке, — написала дипломат.

Захарова добавила, что попытка присвоить блюдо наглядно показывает миру, что такое «современный киевский национализм». Она также задалась вопросом, следует ли ожидать признания свинины «украинским национальным продуктом».

Кроме того, Захарова привела пример из истории, когда впервые упоминался борщ: в путевых записках данцигского купца М. Груневега за 1584–1585 годы. Она сделала вывод, что борщ является блюдом «русских жителей Киева».