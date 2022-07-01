В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
29 минут назад

Политолог рассказал о реакции западных СМИ на вывод российских войск с острова Змеиный

Свободная пресса

Комментируя вывод российский войск с острова Змеиный, российский и донецкий политолог, историк и журналист Владимир Корнилов сообщил, что сегодня журнал Economist написал, что Украина, якобы, уже выиграла «короткую войну».

Как на Западе отреагировали на вывод войск РФ с острова Змеиный
Фото: Виталий Невар/ТАССВиталий Невар/ТАСС

«По мнению этого британского издания, теперь для Запада главным вопросом является как выиграть у России “в долгую”», - отмечает он.

Видео дня

При этом собеседник «Свободной прессы» предлагает освежить в памяти весенние публикации западных СМИ: «Уже после отвода российских войск из-под Киева и Чернигова, они уже тогда писали, что Украина победила. Это было где-то в апреле. Правда потом, по мере продвижения российских войск в Донбассе, можно увидеть, как менялось настроение Запада. Конечно, западным партнерам Зеленского нужны какие-то “перемоги”, пусть даже символические. А Змеиный в этом смысле, с точки зрения антироссийской пропаганды, очень “выгодный” эпизод».

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска ушли с острова Змеиный в Черном море. Он назвал вывод российского гарнизона шагом доброй воли. «Мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», — заявил Конашенков.

Как подчеркивает Владимир Корнилов, в оценке вывода российских войск со Змеиного, лучше говорить военным специалистам – Генштабу и генералам.

«Мы слышали официальную версию, что Россия идет навстречу пожеланиям Запада и Украины по поводу экспорта зерна. Я не исключаю, что тут могут быть куда и более глубинные договоренности на определенном уровне, в частности увязка данного вопроса с обеспечением беспрепятственных поставок в Калинниград. Но, не исключено, что это всего лишь домыслы. Истинное значение того, или иного шага, истинный смысл того, или иного решения знают только Верховный главнокомандующий и Генштаб, непосредственно принимающие стратегические решения. Возможно, по завершению спецоперации мы узнаем больше подробностей», - полагает собеседник «Свободной прессы».

Политика,Игорь Конашенков,Владимир Корнилов,Минобороны России,Генштаб,ООН,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители