Как на Западе отреагировали на вывод войск РФ с острова Змеиный

«Мы слышали официальную версию, что Россия идет навстречу пожеланиям Запада и Украины по поводу экспорта зерна. Я не исключаю, что тут могут быть куда и более глубинные договоренности на определенном уровне, в частности увязка данного вопроса с обеспечением беспрепятственных поставок в Калинниград. Но, не исключено, что это всего лишь домыслы. Истинное значение того, или иного шага, истинный смысл того, или иного решения знают только Верховный главнокомандующий и Генштаб, непосредственно принимающие стратегические решения. Возможно, по завершению спецоперации мы узнаем больше подробностей», - полагает собеседник «Свободной прессы».