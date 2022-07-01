Как на Западе отреагировали на вывод войск РФ с острова Змеиный

Комментируя вывод российский войск с острова Змеиный, российский и донецкий политолог, историк и журналист Владимир Корнилов сообщил, что сегодня журнал Economist написал, что Украина, якобы, уже выиграла «короткую войну».
«По мнению этого британского издания, теперь для Запада главным вопросом является как выиграть у России “в долгую”», - отмечает он.
При этом собеседник «Свободной прессы» предлагает освежить в памяти весенние публикации западных СМИ: «Уже после отвода российских войск из-под Киева и Чернигова, они уже тогда писали, что Украина победила. Это было где-то в апреле. Правда потом, по мере продвижения российских войск в Донбассе, можно увидеть, как менялось настроение Запада. Конечно, западным партнерам Зеленского нужны какие-то “перемоги”, пусть даже символические. А Змеиный в этом смысле, с точки зрения антироссийской пропаганды, очень “выгодный” эпизод».
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска ушли с острова Змеиный в Черном море. Он назвал вывод российского гарнизона шагом доброй воли. «Мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», — заявил Конашенков.
Как подчеркивает Владимир Корнилов, в оценке вывода российских войск со Змеиного, лучше говорить военным специалистам – Генштабу и генералам.
«Мы слышали официальную версию, что Россия идет навстречу пожеланиям Запада и Украины по поводу экспорта зерна. Я не исключаю, что тут могут быть куда и более глубинные договоренности на определенном уровне, в частности увязка данного вопроса с обеспечением беспрепятственных поставок в Калинниград. Но, не исключено, что это всего лишь домыслы. Истинное значение того, или иного шага, истинный смысл того, или иного решения знают только Верховный главнокомандующий и Генштаб, непосредственно принимающие стратегические решения. Возможно, по завершению спецоперации мы узнаем больше подробностей», - полагает собеседник «Свободной прессы».