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32 минуты назад

Мария Захарова напомнила, что при первом упоминании борщ был назван блюдом русских жителей Киева

FBM.ruиещё 8

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала внесение ЮНЕСКО украинского борща в список нематериального культурного наследия, которое теперь нуждается в особой защите.

Захарова высмеяла включение украинского борща в список наследия ЮНЕСКО
Фото: FBM.ruFBM.ru

Напомним, сегодня, 1 июля межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия добавил культуру приготовления украинского борща в список нематериального наследия, которое нуждается в срочной охране.

«Кстати, на заметку националистам, ненавидящим все русское. Из первого упоминания борща (в путевых записках данцигского купца М.Груневега, 1584-1585 гг.) следует, что это блюдо русских жителей Киева. Живите теперь с этим», – пишет Захарова.

Представитель МИД РФ шуточно отметила, что русский борщ в защите не нуждается, а подлежит немедленному и полному уничтожению в тарелке.

Захарова также написала, как сегодня выглядит “современный киевский национализм”. Она привела в пример факт, который гласит, что хумус и плов признаны национальными блюдами нескольких народов. Но, по словам политика, видимо, украинизации теперь подвержено все.

Захарова задалась вопросом, а что дальше появится в этом списке. «Признание свинины “украинским национальным продуктом”?», – задала риторический вопрос дипломат.

Политика,Мария Захарова,МИД России,ЮНЕСКО,
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