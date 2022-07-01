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32 минуты назад

Путин: Киев и Запад срывают урегулирование на Украине

Деловая газета "Взгляд"

Российский лидер Владимир Путин во время обсуждения с премьером Индии Нарендрой Моди хода спецоперации на Украине обратил внимание на эскалацию кризиса со стороны Киева и его западных покровителей, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин назвал виновных в срыве усилий по урегулированию кризиса на Украине
Фото: ТАССТАСС

«По просьбе Нарендры Моди Владимир Путин информировал о ключевых аспектах проводимой Россией специальной военной операции, подчеркнув опасный и провокационный характер линии киевского режима и его западных покровителей на эскалацию кризиса и срыв усилий по его политико-дипломатическому урегулированию», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Также Путин указал на ошибки ряда стран, которые привели к проблемам с продовольствием в мире, и обратил внимание на допущенные рядом стран системные ошибки, которые привели к нарушению всей архитектуры свободной торговли продовольственными товарами и спровоцировали существенный рост их стоимости.

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«Нелегитимные санкции против России усугубили и без того сложную обстановку. Те же факторы негативно сказались и на мировом энергетическом рынке», – добавили в пресс-службе.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью изданию The Spectator обозначил три варианта, которыми, по его мнению, может завершиться конфликт на Украине.

В начале июня стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

Политика,Генри Киссинджер,Нарендра Моди,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,ЕС,
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