Путин назвал виновных в срыве усилий по урегулированию кризиса на Украине

Российский лидер Владимир Путин во время обсуждения с премьером Индии Нарендрой Моди хода спецоперации на Украине обратил внимание на эскалацию кризиса со стороны Киева и его западных покровителей, сообщила пресс-служба Кремля.

Фото: ТАСС ТАСС

«По просьбе Нарендры Моди Владимир Путин информировал о ключевых аспектах проводимой Россией специальной военной операции, подчеркнув опасный и провокационный характер линии киевского режима и его западных покровителей на эскалацию кризиса и срыв усилий по его политико-дипломатическому урегулированию», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Также Путин указал на ошибки ряда стран, которые привели к проблемам с продовольствием в мире, и обратил внимание на допущенные рядом стран системные ошибки, которые привели к нарушению всей архитектуры свободной торговли продовольственными товарами и спровоцировали существенный рост их стоимости.

«Нелегитимные санкции против России усугубили и без того сложную обстановку. Те же факторы негативно сказались и на мировом энергетическом рынке», – добавили в пресс-службе.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью изданию The Spectator обозначил три варианта, которыми, по его мнению, может завершиться конфликт на Украине.