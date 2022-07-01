Песков рассказал о масочном режиме в Кремле

Несмотря на отмену в России антикоронавирусных ограничений, в Кремле и президентских резиденциях пока сохраняется масочный режим. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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За прошлые сутки в России выявили 3 106 новых случаев коронавируса, госпитализированы были 1 195 человек, что на 10,4 процента меньше по сравнению с 29 июня. С сегодняшнего дня Роспотребнадзор отменил ограничения, введенные из-за коронавируса, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита по ночам.

Однако, по словам пресс-секретаря президента России, в Кремле и резиденциях главы государства повышенные меры безопасности сохраняются.

«У нас пока сохраняется режим такой повышенной предосторожности, даже масочный режим для посетителей в зданиях администрации пока еще не отменен, он действует. Все-таки речь идет о резиденции главы государства, поэтому дополнительные меры здесь вполне понятны и объяснимы», - пояснил Дмитрий Песков.