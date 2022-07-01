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1 час назад

Песков ответил на отказ президента Финляндии играть в хоккей с Путиным

Елена Прошина

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова лидера Финляндии об отказе играть с российским президентом Владимиром Путиным в хоккей, заявив, что у президента нет недостатка в партнерах. Об этом пишет РИА Новости.

Песков ответил на отказ президента Финляндии играть в хоккей с Путиным
Фото: ТАССТАСС

По его словам, Владимир Путин регулярно выходит на лед, поэтому не испытывает недостатка в партнерах для игры. Он также добавил, что такая командная игра способствует формированию взаимного доверия.

«И с этой точки зрения в свое время это была очень-очень хорошая, позитивная практика в самом начале президентского пути господина Ниинистё. Ну, теперь он говорит, что не будет играть. У Путина нет недостатка в членах его команды, общей команды. Поэтому Путин в хоккей играет, делает это регулярно», - сказал Песков.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что отказывается играть в хоккей со своим российским коллегой. По его словам, он играл в хоккей с Путиным во время своего первого визита в Россию в 2012 году, но больше не собирается этого делать.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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