Президент Финляндии отказался играть в хоккей с Путиным

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не стал бы больше играть в хоккей со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на его интервью газете la Repubblica пишет РИА Новости – Спорт.

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По словам Ниинистё, он играл в хоккей с Путиным в 2012 году, во время своего первого визита в Россию.

«Нет, я бы больше не сыграл», - заявил он в интервью.

При этом глава Финляндии отметил, что не воспринимает президента России в качестве партнера, несмотря на протяженную общую границу между странами.

«Мы должны решать повседневные проблемы. В Финском заливе, например, всегда интенсивны морские перевозки. Есть семьи с родителями обеих национальностей. В общем, Россия была не партнером, а соседом, которого нужно учитывать», - пояснил свою позицию Ниинистё.

Ранее Швеция и Финляндия решили отказаться от нейтралитета и передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу.