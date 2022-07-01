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49 минут назад

Президент Финляндии отказался играть в хоккей с Путиным

Алиса Селезнёва

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не стал бы больше играть в хоккей со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на его интервью газете la Repubblica пишет РИА Новости – Спорт.

Президент Финляндии отказался играть в хоккей с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Ниинистё, он играл в хоккей с Путиным в 2012 году, во время своего первого визита в Россию.

«Нет, я бы больше не сыграл», - заявил он в интервью.

При этом глава Финляндии отметил, что не воспринимает президента России в качестве партнера, несмотря на протяженную общую границу между странами.

«Мы должны решать повседневные проблемы. В Финском заливе, например, всегда интенсивны морские перевозки. Есть семьи с родителями обеих национальностей. В общем, Россия была не партнером, а соседом, которого нужно учитывать», - пояснил свою позицию Ниинистё.

Ранее Швеция и Финляндия решили отказаться от нейтралитета и передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу.

В свою очередь российский лидер Владимир Путин предупредил главу Финляндии, что такое решение станет для Хельсинки ошибкой. Он заверил, что никаких угроз для безопасности страны со стороны России не существует.

Политика,В мире,Йенс Столтенберг,Владимир Путин,НАТО,
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