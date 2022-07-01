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37 минут назад

На номерные знаки россиян захотели добавить Z и V

Lenta.ru

Латинские буквы Z и V следует добавить на автомобильные номера россиян. С таким предложением выступила фракция ЛДПР в Государственной Думе, заявление пресс-службы партии приводит РИА Новости.

На номерные знаки россиян захотели добавить Z и V
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению депутатов, две дополнительные буквы на номерных знаках помогут увеличить объем региональных серий номеров, а кроме того, станут проявлением поддержки спецоперации России на Украине и в Донбассе.

Парламентарии составили письменное обращение на имя главы ГИБДД Юрия Черникова с изложением этой инициативы.

На официальных ресурсах ГИБДД и МВД предложение депутатов не комментировали.

Литеры Z и V называют неофициальными символами поддержки спецоперации России на Украине. Буквы можно заметить на российской военной технике, участвующей в спецоперации. Депутат Госдумы от КПРФ Мария Прусакова считает, что символ Z означает «Зюганов», а символ V — «Путин».

Ранее сообщалось, что в России появилась «витрина ГИБДД» — сервис, где будет появляться информация о нарушениях владельцами транспортных средств правил дорожного движения.

Политика,Мария Прусакова,ГИБДД,КПРФ,ЛДПР,Госдума,
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