Смертная казнь британцев в ДНР может оказаться под вопросом

«Но при этом надо понимать, что и в России ведутся серьезные дискуссии по поводу смертной казни. Кроме того, решение о казни — оно ведь обоюдоострое. Если мы примем решение казнить пленных, то и украинская сторона может принять то же решение, но в отношении уже наших военных. В любом случае сейчас у британцев появляется шанс. И это достаточно мягкая политика, в отличие от тупой политики Запада», — подчеркнул политик.